Hallan cuerpo de hombre que cayó al río Tiribí desde puente en Pavas

El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este jueves en el río Tiribí, luego de permanecer desaparecido desde el miércoles tras, aparentemente, caer desde el puente de hamaca que comunica Pavas con Escazú.



La víctima fue identificada como Mariano, un vecino de Pavas de 40 años, cuyo paradero era desconocido desde el accidente. Desde ese momento, equipos del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Costarricense realizaron labores de búsqueda en la zona, sin resultados positivos durante las primeras horas (ver video adjunto en la portada).



Según explicó Diego Barrenechea, rescatista de la Cruz Roja, el operativo de recuperación del cuerpo es complejo debido a lo resbaloso del terreno, la presencia de una caída de agua y el riesgo de que la corriente arrastre el cuerpo hacia una represa cercana.

“Es fundamental asegurar la escena antes de hacer la extracción, porque hay riesgo tanto para el personal como para que el cuerpo se desprenda y sea llevado por la corriente”, indicó Barrenechea.

El rescatista detalló que fue necesaria la llegada de una unidad especializada de la Benemérita, con equipo de anclaje y descenso, para poder acceder de forma segura al punto donde se encontraba el cuerpo y trasladarlo hasta una zona plana del río, desde donde será extraído hacia la vía pública.



Barrenechea también señaló que durante la noche anterior se realizaron búsquedas con botes, sin éxito, y que fue un vecino quien logró divisar el cuerpo durante la mañana. Se presume que algunas ramas mantuvieron el cuerpo prensado y que, posteriormente, la corriente lo liberó, permitiendo su localización.

Familiares y amigos se encontraban en el sitio, pero fueron contenidos por oficiales de la Fuerza Pública ante el riesgo que implicaba intentar descender por su cuenta. Una vez concluido el rescate, el cuerpo será trasladado a la Medicatura Forense para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades recordaron que el puente de hamaca se encuentra en condiciones deterioradas, lo que representa un peligro para las personas que transitan por la zona.