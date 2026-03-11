Hallan cuerpo de hombre en cuneta de la General Cañas

Un hombre encontrado sin vida la mañana de este miércoles en la cuneta de la autopista General Cañas, en las cercanías del Conservatorio Castella, en Ulloa, lo que mantiene un carril cerrado y provoca un importante congestionamiento vehicular en la zona.



El hallazgo se reportó minutos antes de las 7 a. m., cuando autoridades detectaron el cuerpo de un hombre que se encontraba dentro de la cuneta a un costado de la vía (ver video adjunto en la portada).



En el sitio se mantiene la Fuerza Pública, que cerró parcialmente uno de los carriles mientras se realizan las diligencias correspondientes. La situación genera largas presas para los conductores que se desplazan en el sentido de San José hacia Alajuela.



Las autoridades se mantienen a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes deberán realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.



Por el momento, se desconoce la identidad del fallecido y las circunstancias en que murió. De forma preliminar, se presume que podría tratarse de un atropello; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por las autoridades.



En caso de que se confirme esta hipótesis, el conductor o conductora del vehículo involucrado habría abandonado el lugar tras el impacto.



El caso se mantiene en desarrollo y las autoridades ampliarán la información conforme avance la investigación.

