Hallan cuerpo de hombre arrastrado por la corriente en Puntarenas

La Cruz Roja Costarricense confirmó, este martes, el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido desde la tarde del lunes en Puntarenas.

De acuerdo con el informe oficial, se trata de un adulto de unos 23 años, quien fue arrastrado por la corriente en el sector de El Roble y fue ubicado horas después en Chacarita, tras intensas labores de búsqueda.

Por el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima.

El incidente ocurrió durante la tarde-noche del lunes, cuando el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, mediante su Unidad Naval, atendió una emergencia en el mar frente al Hotel Fiesta.

Según detallaron las autoridades, dos personas fueron arrastradas por la corriente en ese momento. Una de ellas logró ser rescatada con vida y se encuentra fuera de peligro. La segunda víctima, ahora localizada sin vida, permaneció desaparecida durante varias horas, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona que se extendió hasta lograr su ubicación.

Las autoridades reiteran el llamado a la población para extremar las medidas de precaución en zonas marítimas, especialmente ante condiciones de corrientes fuertes.