Hallan cuerpo de “Felo” a 2.5 km de donde fue visto por última vez en Golfito

La Cruz Roja Costarricense confirmó, este lunes, el hallazgo del cuerpo de Rafael Delgado López, conocido como “Felo”, quien se encontraba desaparecido desde el pasado sábado en el sector de La Gamba de Golfito, Puntarenas.



El cuerpo del adulto mayor fue localizado en el río, a 2.5 kilómetros del punto donde había sido visto por última vez, en un sitio conocido como Poza de Teófilo.

Según informó la Cruz Roja, el hallazgo se logró gracias a la labor de un equipo que se desplazaba en kayak, lo que permitió trasladar el cuerpo a una zona segura.



Delgado, de 74 años, había desaparecido la tarde del sábado alrededor de las 6 p. m., en Río Bonito de Guaycará, cerca de su casa.



En las labores de búsqueda participaron rescatistas especializados, Cruz Roja, Fuerza Pública, familiares, vecinos, brigadas de Pérez Zeledón y Baqueanos del Sur.



El caso quedó bajo custodia de las autoridades judiciales competentes para los procesos correspondientes.