Hallan cuerpo de estilista tirado en río de Alajuela

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo del cuerpo del estilista Jonathan Sánchez, la mañana de este sábado en un río de Alajuela.

Fue a eso de las 10:48 a. m. que la Policía Judicial recibió un reporte sobre un posible cadáver en un cauce que cruza el INVU Las Cañas, a la altura del barrio San Luis, en el centro del cantón alajuelense.

A la llegada de los agentes, la información se verificó y, de inmediato, se iniciaron las labores de extracción y posterior levantamiento del cuerpo.

Imágenes en poder de Teletica.com muestran que el cadáver presentaba signos de violencia en la cabeza y la espalda. El mismo yacía a un costado del torrente, donde se acumulaban algunos residuos.

El Organismo de Investigación Judicial precisó que la víctima corresponde a Sánchez, de 30 años de edad. Él permanecía desaparecido desde el 19 de octubre pasado, cuando fue visto por última vez en Carrillos de Poás.

Sánchez era un reconocido estilista. Incluso el 22 de octubre anterior, la modelo y representante de Costa Rica en el Miss Grand International, Kristel Gómez, pidió ayuda para dar con su paradero a través de un video colgado en su cuenta de Instagram, grabado desde Singapur, donde participa en actividades del concurso.

