Hallan cuerpo de costarricense tras derrumbe de edificio en Miami

La cadena de noticias CNN en español confirmó, este lunes, que el costarricense que estaba desaparecido luego de que un edificio se derrumbara en Miami, Estados Unidos, fue encontrado sin vida entre los escombros.



Michael David Altman de 50 años era uno de los 156 desaparecidos luego de que la estructura de 12 pisos colapsara de forma parcial el jueves anterior.

El tico, quien era residente en Estados Unidos, tenía dos hijos y sus familiares habían perdido contacto con él desde el pasado jueves.

Su hermana, Debbie Altman, a través de las redes sociales confirmó que el cuerpo de su hermano ya había sido encontrado.





La Policía de Miami también confirmó el hallazgo del nacional a través de la red social Twitter.

#UPDATE 32: We have identified three additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/y5Grt8vo5t