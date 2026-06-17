Hallan cuerpo cerca de sitio donde desapareció estadounidense Ashley Phillips en Pérez Zeledón

La Cruz Roja Costarricense confirmó este miércoles el hallazgo de un cuerpo femenino sin signos vitales en las cercanías del lugar donde desapareció la ciudadana estadounidense Ashley Phillips, de 30 años, en el sector de Barú de Pérez Zeledón.



La alerta fue recibida durante la tarde, como parte de las labores de búsqueda que se mantenían en la zona desde la desaparición de la turista extranjera, ocurrida hace 11 días.



Según la información suministrada por las autoridades, Phillips desapareció luego de que presuntamente fuera arrastrada por una cabeza de agua mientras se encontraba en las cataratas de Nauyaca.

“Confirmamos la ubicación de un cuerpo femenino sin signos vitales. Procedemos a recuperarlo, colocarlo en zona segura y entregarlo al OIJ. Fue encontrado a 600 metros aproximadamente de donde aparentemente se dio el incidente”, confirmó la Cruz Roja a Teletica.com.

Tras el hallazgo, el cuerpo fue recuperado por los rescatistas y entregado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entidad que deberá realizar las diligencias correspondientes para determinar oficialmente la identidad de la persona localizada.



El OIJ había difundido previamente la fotografía de Phillips y solicitado la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. La institución indicó que la mujer fue reportada como desaparecida el 7 de junio de 2026.



De acuerdo con la información oficial, la estadounidense fue vista por última vez el 3 de junio anterior en San Salvador de Barú.



La denuncia por desaparición fue presentada ante la Policía Judicial por la propietaria del lugar donde Phillips se hospedaba en Costa Rica, quien informó que la turista salió de la residencia y no regresó.



Consultada sobre el caso, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica indicó: