Hallan bultos con cocaína pegados como parásitos a buque en Moín

Un total de 120 paquetes de cocaína fueron decomisados tras una inspección subacuática realizada a un buque en el puerto Gastón Kogan, en Moín de Limón, como parte de los operativos de control desarrollados por las autoridades.



El hallazgo se produjo durante una revisión efectuada por oficiales del Grupo Nacional de Buzos del Ministerio de Seguridad Pública, quienes, en el marco de la Operación Soberanía, detectaron anomalías adheridas al casco de la embarcación.

"Al verificar el compartimento subacuático, los buzos localizaron seis bultos fijados externamente. Tras la intervención, se confirmó que los bultos contenían un total de 120 paquetes con cocaína, los cuales fueron asegurados de inmediato siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de evidencias", indicó Seguridad Pública.

De acuerdo con las autoridades, el buque había salido de un puerto en Colombia y tenía como destino final Portugal.

En el sitio se mantiene la Policía de Control de Drogas (PCD), encargada de realizar las diligencias correspondientes para el seguimiento del caso.

