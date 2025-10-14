Hallan a hombre muerto en río detrás de la clínica de Jacó

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo de un cuerpo en el río que está detrás de la clínica de Jacó, en el cantón de Garabito, Puntarenas.



Según el reporte oficial, la alerta ingresó a las 5:57 a. m. Al llegar al sitio, los socorristas ubicaron a un hombre adulto, sin signos vitales, sobre el cauce del río.



De acuerdo con información preliminar, un conductor fue quien divisó el cuerpo y, de inmediato, dio aviso a las autoridades.



El caso quedó bajo investigación de la Policía Judicial para determinar las circunstancias del fallecimiento.

