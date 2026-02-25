Hallan a hombre muerto, con puñalada en el pecho, dentro de cuartería en San José

Un hombre adulto fue encontrado muerto, con una puñalada en el pecho, dentro de una cuartería en San José.



Los hechos ocurrieron este miércoles, a eso de las 2:10 p. m., en calle 10, entre avenidas 5 y 7.



Testigos en el lugar fueron quienes alertaron a las autoridades sobre la víctima, quien presentaba heridas de gravedad provocadas, aparentemente, por un arma blanca.



Cuando los paramédicos de la Cruz Roja Costarricense llegaron al lugar, confirmaron que el adulto ya no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado fallecido.



La escena quedó bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública a la espera de los agentes judiciales para el levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes.







