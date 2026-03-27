Hallan 740 kilos de cocaína ocultos en lujoso carro escondido dentro de bodega en Liberia

Un total de 740 kilogramos de cocaína fueron localizados dentro de un vehículo de alta gama oculto en una bodega tras un operativo judicial en Liberia, Guanacaste.



Agentes judiciales de Liberia recibieron este jueves información confidencial sobre un posible trasiego de droga desde ese cantón hacia La Cruz, lo que motivó la ejecución de diversas diligencias de investigación.

"Como parte de estas acciones, este viernes a las 2:50 a.m., las autoridades realizaron un allanamiento en el barrio Rodeíto, donde intervinieron una estructura tipo bodega.

"En el lugar, los agentes ubicaron un vehículo tipo Toyota Prado, en cuyo interior se encontraban los 740 kilogramos de cocaína", indicó la Policía Judicial.

El carro fue decomisado.

De momento, no se reportan personas detenidas en relación con el caso, el cual continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes mantienen en desarrollo las diligencias correspondientes.

