Habla la víctima de violento atropello en Heredia: "Yo le grité a él que me ayudara, pero aceleró"

"Yo llegué con un politrauma, pensaban que tenía los órganos, la pelvis o la columna fracturada... pero todo salió bien. La doctora me dijo que yo era un milagro", así relata Melissa Rodríguez lo que ocurrió cuando llegó al centro médico luego del atropello del que fue víctima el primero de enero.

La joven de 38 años ya está en su casa recuperándose de los golpes sufridos en el accidente, el cual, ocurrió cuando ella esperaba en la orilla de la calle a una compañera con la que viaja para ir a su trabajo

"Él pasa cerca de mi cabeza, yo siento las llantas. No sé si me pasó por el pelo y todo. Yo le grité a él que me ayudara, pero él aceleró. Y ahí duré más de 20 minutos. De hecho los carros estaban pasando y seguro pensaban que yo estaba ebria.", contó Rodríguez a Telenoticias.