¿Había alguien más? OIJ investiga si madre de bebé que murió en Upala estaba acompañada

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene en investigación las circunstancias que rodean la muerte de un bebé de cinco meses en Upala, Alajuela, así como la posible presencia de un adulto junto a la madre del menor, quien es una adolescente de 16 años.



De acuerdo con el subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, agentes de la oficina regional de Upala atendieron el incidente en la localidad de El Gavilán, donde se reportó el fallecimiento del menor durante la tarde de este miércoles.

Muñoz explicó que los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a Medicatura Forense. “En ese momento, se está a la espera de los resultados del examen patológico”, señaló, al tiempo que confirmó que se desarrollan diversas diligencias en el sitio para recabar información que permita orientar la investigación.



El subdirector interino añadió que se analiza si un hombre adulto se encontraba con la madre del bebé al momento de los hechos.

“Estos son elementos que están siendo investigados y siendo abordados por medio de entrevistas y visitas a la zona. No podemos todavía definir un móvil, no podemos definir alguna causa de muerte todavía. En el tanto, estamos a la espera de los resultados forenses”, afirmó Muñoz.

Las autoridades manejan dos hipótesis preliminares. Una de ellas señala que pudo ocurrir un forcejeo durante el cual el bebé habría sido golpeado contra una pared, el piso y una silla. La segunda hipótesis apunta a un posible descuido, en el que el menor habría caído accidentalmente de los brazos de su madre, sufriendo un golpe fatal.



Sobre este punto, el director interino del OIJ, Michael Soto, detalló que “el reporte preliminar indica que una menor de 16 años tuvo un forcejeo con otra persona conocida. En ese forcejeo, el bebé cae al suelo y posteriormente, cuando llega la Cruz Roja, ya está fallecido. Presentaba sangre en nariz y boca. Estamos identificando con quién fue el forcejeo y si la muerte responde a esa situación en particular”.



Las autoridades judiciales también investigan si un “pequeño golpe en la cabeza” pudo haber provocado la muerte del bebé, mientras se mantienen a la espera de los resultados forenses que permitan esclarecer las circunstancias del caso.

