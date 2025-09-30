¿Ha visto a Kevin? Joven desapareció hace dos días en Montes de Oca

Autoridades y familiares buscan a Kevin Kirby, un joven de 27 años, quien fue visto por última vez la tarde del domingo 28 de setiembre en Sabanilla de Montes de Oca, San José.

Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras una consulta de Teletica.com.



Kirby dejó de responder su teléfono celular alrededor de las 5:30 p. m., luego de haber asistido a una fiesta. En ese momento, vestía una camisa negra, pantaloneta, tenis blancos con amarillo y una gorra. Se desplazaba en un vehículo Ford pick-up de color gris.

Carro que conducía Kevin Kirby el día que desapareció.

El joven es de piel clara, ojos verdes y cabello largo. Como señas particulares, tiene varios tatuajes: una palmera en el tobillo derecho, un reloj de arena en el antebrazo izquierdo, la palabra “Gratitude” en el muslo derecho y un dibujo de ballenas en el muslo izquierdo.

Familiares han solicitado la colaboración ciudadana para dar con su paradero y se mantienen en comunicación con las autoridades competentes.