Guía acusado por naufragio: “Cuando encontramos al primer fallecido, yo no podía ni hablar”

Uno de los tres guías de rafting acusado por la muerte de cuatro turistas estadounidenses, en un naufragio ocurrido el 20 de octubre de 2018 en el Río Naranjo de Quepos, narró los momentos vividos durante la emergencia.



Entre llantos y silencios, el hombre de apellido Contreras describió, este miércoles, todo lo que ocurrió cuando iniciaron el tour de rafting. A la vez, dijo que la situación fue muy impactante porque nunca la esperaban.

“Yo estoy en mi kayak y veo al otro lado del río, donde está el primer fallecido. En ese momento, yo no podía hablar y lo único que pude decirle a Moisés (dueño de la finca por donde se ingresa al río) que avise y llame al 9-1-1 y que reporte que hay un primer fallecido”, declaró Contreras.

“Cuando le avisé al otro chico (turista) que hay un fallecido, le dije que lo sentía mucho, que no era lo que esperaba que fuera a pasar y que tuvimos un accidente por la fuerza de la naturaleza”, agregó.

Declaración de guía turístico en el juicio:





Contreras, de 28 años, y su hermano de 26 eran dos de los cuatro guías que viajaban en el tour con los 14 estadounidenses, quienes celebraban la despedida de soltero de uno de ellos.

Según contó, una cabeza de agua los sorprendió con una fuerza que nunca había visto.

Otro de los que declaró en el juicio fue Jeffrey Townsend Allen, un estadounidense que le alquiló la casa a los turistas durante su estadía en el país.

Townsend contó que el día en que llegaban los visitantes, estos le pidieron que les tuviera 150 cervezas porque era una fiesta de despedida.

“Ellos me pidieron que les tuviera transporte, bebidas alcohólicas y comidas. Era una fiesta grande porque uno de ellos se iba a casar. Me pidieron 150 cervezas para cuando llegan y se las tomaron en el primer día, pero al siguiente día tuvieron que comprar sus propias cervezas porque eso no estaba incluido en el contrato que firmaron conmigo”, aseguró.