Guía absuelto por naufragio: “No pudimos ser Superman ni Flash para salvarlos a todos”

“No pudimos ser Superman, no puedo ser Flash, ojalá fuera como en los comics y poder salvar a todos y ser un superhéroe. No tenemos una alarma como un carro, la balsa no tiene eso para saber qué nos presentará la madre naturaleza”, dijo Cristofer Conteras, guía turístico tras escuchar la sentencia absolutoria.



Este martes, el Tribunal Penal de Quepos absolvió a los tres guías imputados por la muerte de cuatro turistas estadounidenses, luego de sufrir un naufragio cuando realizaban rafting, el 20 de octubre de 2018 en el Río Naranjo, Quepos.



Declaraciones de Cristofer Contreras y su hermano, Jason:

Los guías fueron absueltos por tres delitos de peligro de naufragio, cuatro delitos de homicidio culposo y dos delitos de omisión de auxilio.

“Uno como guía nunca va a exponer la vida de los clientes. Fue una cabeza de agua que nos sorprendió en el cuarto rápido y esto no se puede controlar por el ser humano porque es un hecho de la naturaleza; lo vivimos, los sufrimos, hicimos lo que pudimos y ahora estamos muy contentos de que esto ya llegó a su final. Lamentamos mucho la pérdida de estas personas y de nuestro amigo guía que también murió”, comentó Jason Contreras.

Lea también Sucesos Guías de rafting absueltos por naufragio donde murieron cuatro extranjeros El Tribunal Penal de Quepos dictó sentencia por el naufragio en el Río Naranjo, Quepos.

Para el padre de estos hermanos, quienes aseguran llevan muchos años desarrollando este tipo de actividades turísticas, fue un largo y difícil proceso.

“Nosotros somos una gran familia, pero aparte de esto nos basamos siempre en la seguridad y eso nos lleva, durante tantos años de experiencia, a tomar buenas decisiones y nunca vamos a poner en riesgo la vida de las personas. Nos arriesgamos primero y somos los que hacemos el esfuerzo para ayudar a esas personas”, indicó Alejandro Contreras Sandoval.

Por este caso también había sido acusado Jeffrey Townsend, un estadounidense que alquiló una casa de playa a los turistas y quien hizo una llamada para el tour de rafting a solicitud de los extranjeros, según dijo durante el debate.

Townsend también fue absuelto, por unanimidad, de cuatro delitos de homicidio simple y cuatro de homicidio culposo.

Daniel Soley, abogado del estadounidense acusado, ve este fallo como muy positivo para el turismo costarricense.

Declaraciones de Daniel Soley: