Guatemala halla casi cinco toneladas de cocaína en contenedores procedentes de Costa Rica

Casi cinco toneladas de cocaína fueron incautadas por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala en contenedores procedentes de Costa Rica, localizados en Puerto Quetzal, durante operativos realizados desde el pasado sábado.



De acuerdo con información oficial, el hallazgo se produjo tras la inspección de varios contenedores que habían salido de puerto Caldera, en Puntarenas, y que transportaban productos de exportación.

Parte de la cocaína encontrada en contenedores.

Las autoridades guatemaltecas indicaron que la droga fue detectada durante una revisión profunda efectuada en el marco de acciones conjuntas de seguridad.



El viceministro de Seguridad, Manuel Jiménez Steller, explicó que el caso se trabajó de manera coordinada entre autoridades de Guatemala y de Estados Unidos, con el objetivo de identificar un grupo de contenedores considerados sospechosos.

"Algunos de estos (contenedores) fueron revisados previamente en Costa Rica sin que se encontraran indicios de ilícitos, mientras que otros fueron alertados para una inspección más exhaustiva en territorio guatemalteco", señaló Jiménez.

Según las autoridades, los ilícitos estaban ocultos en sacos de harina distribuidos en ocho contenedores, aparentemente provenientes del sur del continente.

Más de 4.000 paquetes fueron hallados.

La presunta cocaína fue trasladada a las bodegas de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de Guatemala, donde permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.



Las autoridades judiciales de Guatemala mantienen el caso bajo investigación, al igual que las instancias correspondientes en Costa Rica, como parte del seguimiento al hallazgo y al recorrido de los contenedores involucrados.

