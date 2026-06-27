Guardacostas y DEA decomisan más de tonelada y media de marihuana en el Pacífico Sur

La cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos permitió la interceptación de dos embarcaciones vinculadas al narcotráfico internacional, en una operación que culminó con la captura de cuatro sospechosos y el decomiso de más de una tonelada y media de aparente marihuana.

El operativo se desarrolló gracias a información suministrada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y al apoyo de un avión patrullero marítimo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur.

El Servicio Nacional de Guardacostas desplegó una embarcación del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) desde Golfito, tras detectar una lancha rápida en aguas cercanas a Playa Sirena, Península de Osa.

La nave, de 32 pies de eslora, sin nombre ni matrícula, era tripulada por dos ciudadanos colombianos de apellidos Caicedo y Salazar, ambos de 33 años. En su interior se localizaron 16 estañones, dos con combustible, y 52 bultos que contenían un total de 2.443 paquetes de aparente marihuana, con un peso aproximado de 1.585 kilos.

Segunda embarcación

Mientras se aseguraba la escena, las autoridades explicaron que, una segunda lancha de bandera costarricense, identificada como “El Jupiz”, se aproximó de manera sospechosa. Se presume que su objetivo era recibir el cargamento ilícito. La embarcación era tripulada por dos costarricenses de apellidos Núñez, de 38 años, y Fuentes, de 19.

Ambas naves fueron trasladadas al puerto de Golfito, donde la Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con el Ministerio Público, realizó el decomiso oficial de la droga y puso a los cuatro detenidos a disposición de las autoridades judiciales.

El director del Servicio Nacional de Guardacostas, comisionado Juan Carlos Alvarado Quesada, confirmó que en la operación participaron oficiales del Guardacostas, la PCD, la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), con apoyo de la DEA.

"Este nuevo golpe refuerza la estrategia conjunta contra el crimen organizado y el narcotráfico en aguas del Pacífico Sur", aseguró Guardacostas.