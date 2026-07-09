Guardacostas intercepta lancha con dos toneladas de cocaína frente a Bahía Ballena

Un operativo conjunto entre autoridades de Costa Rica, Estados Unidos y Colombia permitió la interceptación de una lancha que transportaba aproximadamente dos toneladas de posible cocaína frente a Bahía Ballena de Osa, en la Zona Sur.

La operación policial se realizó la madrugada de este miércoles y se logró la captura de tres personas.



La acción fue ejecutada por oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas, tras recibir información de inteligencia suministrada por la Armada de Colombia y con apoyo aéreo de Estados Unidos.



"La embarcación fue localizada e interceptada a las 12:32 a. m. Se trata de una lancha tipo nauta de 38 pies de largo, equipada con tres motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno.

"Los tripulantes intentaron escapar al detectar la presencia policial, pero fueron alcanzados por los oficiales, quienes abordaron la embarcación y realizaron las detenciones", indicó Seguridad Pública.

Cocaína decomisada.

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Los sospechosos fueron identificados como dos ciudadanos ecuatorianos de apellidos Chila, de 28 años, quien figura como capitán de la lancha, y González, de 34 años, así como un ciudadano colombiano de apellido Quiñones, de 38 años.



La embarcación, la carga y los detenidos fueron trasladados hasta Golfito, donde quedaron a las órdenes de la Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública para continuar con las diligencias correspondientes.



De acuerdo con el director del Servicio Nacional de Guardacostas, comisionado Juan Carlos Alvarado, durante la inspección preliminar los oficiales ubicaron 84 sacos, cada uno con aproximadamente 30 paquetes que contenían posible cocaína.

