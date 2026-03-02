Guardacostas decomisan dos toneladas de droga de lancha encallada en Caldera

El Servicio Nacional de Guardacostas asestó un nuevo golpe al narcotráfico tras decomisar dos toneladas de cocaína en Caldera, durante un operativo realizado este domingo, en coordinación con autoridades estadounidenses.

Según confirmó el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora a Teletica.com, la incautación fue posible gracias a una acción conjunta entre cuerpos policiales costarricenses y agencias internacionales, quienes recibierion información sobre una embarcación tipo "go fast" sospechosa que navegaba en la zona.

Dos unidades interceptoras salieron a la búsqueda de la embarcación, la cual lograron ubicar encallada en la playa sin personas a bordo. Tampoco había personas en los alrededores de la embarcación.

Tras asegurar la escenas, las autoridades ubicaron 111 pacas negras con cocaina en su interior, así como varios estañones de combustible.

“Dos toneladas de cocaína hoy primero de marzo, un gran golpe de nuestro guardacostas en cooperación con la unidad de tareas conjuntas del Comando Sur de los Estados Unidos en el área de Caldera”, declaró el jerarca.

﻿Zamora destacó que el operativo también contó con la participación del FBI y las unidades nacionales destacadas en la estación de Guardacostas de Caldera.



Las autoridades califican el decomiso como uno de los golpes más significativos contra el tráfico internacional de drogas en lo que va del año, en un contexto marcado por el incremento de rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para movilizar cargamentos hacia Norteamérica.



Tras el hallazgo, las autoridades reflotaron la embarcación para llevarla a la Estación de Guardacostas en Caldera y continuar con el proceso de investigación por parte de la Policía de Control de Drogas.