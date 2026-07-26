Guardacostas decomisa más de dos toneladas de cocaína en el Pacífico sur costarricense

El Servicio Nacional de Guardacostas detuvo una embarcación que transportaba más de dos toneladas de cocaína durante un operativo realizado en el Pacífico sur, como parte del Convenio de Patrullaje Conjunto entre Costa Rica y los Estados Unidos.



La operación fue coordinada con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos, cuyos equipos de vigilancia marítima detectaron la embarcación y alertaron a las autoridades costarricenses para su intercepción.



Tras recibir la información, botes interceptores del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y una patrullera del Servicio Nacional de Guardacostas se desplazaron hasta el punto señalado. Luego de un operativo de aproximadamente 12 horas, alrededor de las 3:00 de la madrugada de este sábado, los oficiales ubicaron y detuvieron la lancha a 97 millas náuticas del Cabo Matapalo, en el Pacífico sur.

"En la embarcación viajaban tres hombres de nacionalidad colombiana, identificados por los apellidos Murillo, Ruíz y Valencia. Durante la inspección inicial, los oficiales localizaron 71 bultos con aparente cocaína, además de varios estañones con combustible", señaló Seguridad.

Las autoridades informaron que la lancha no contaba con matrícula ni nombre visible y estaba equipada con tres motores fuera de borda de alta potencia.



Posteriormente, la embarcación y los detenidos fueron trasladados al muelle de Golfito, donde agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) realizaron la inspección y el conteo del cargamento.



Como resultado de la revisión, las autoridades contabilizaron un total de 2.066 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno. Los tres detenidos quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales para el proceso correspondiente.





