Guarda de seguridad muere tras caer de una escalera en Heredia

Un guarda de seguridad de apellido Ramírez, de 67 años, murió la madrugada de este miércoles tras sufrir una caída en su lugar de trabajo, ubicado en Llorente de Flores, Heredia.

El incidente ocurrió a las 5:16 a. m., según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la información preliminar, Ramírez realizaba labores de seguridad. En determinado momento descendió por una escalera. El hombre cayó desde una altura considerable.

Minutos después, otro trabajador encontró el cuerpo y alertó a las autoridades.

Agentes judiciales llegaron al sitio. El personal realizó el levantamiento del cuerpo. Los restos fueron trasladados a la morgue judicial para determinar la causa exacta de la muerte.

El OIJ precisó que el caso no se mantiene bajo investigación, pues las autoridades lo manejan como un accidente.