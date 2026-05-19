Guarda de seguridad es la víctima mortal de incendio dentro de propiedad privada en Heredia

Un joven de 26 años falleció la noche de este lunes tras un incendio ocurrido dentro de una propiedad privada en San Rafael de Heredia.



El reporte fue recibido a eso de las 10 p.m., luego de que las autoridades judiciales fueran alertadas sobre el hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de una finca ubicada en las cercanías del segundo puente de San Rafael hacia San Isidro, en una propiedad del Banco Nacional.

"La víctima fue identificada por los agentes judiciales con el apellido Román, quien, al parecer, laboraba como guarda de seguridad en el lugar", dijo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Lo que inicialmente se reportó como una quema de desechos terminó convirtiéndose en un hallazgo de mayor gravedad.

Al llegar las unidades del Cuerpo de Bomberos ubicaron el cuerpo envuelto en llamas. Tras controlar el fuego, confirmaron que se trataba de una persona calcinada, por lo que dieron aviso a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



El caso se mantiene en investigación con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar la causa de muerte.

