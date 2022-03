Guarda de hotel donde asesinaron a doctora dijo que uno de los imputados "andaba drogado y loco"

El guarda del hotel donde fue asesinada María Luisa Cedeño narró a la Policía el supuesto comportamiento extraño de dos de los imputados el día en que ocurrió el crimen.

Según consta en la acusación, el empleado comunicó lo que estaba ocurriendo al dueño del hotel por medio de mensajes de WhatsApp.

El Ministerio Público informó que tres personas fueron acusadas por el crimen de la anestesióloga, hecho que ocurrió el 20 de julio de 2020 en el hotel La Mansión Inn en Manuel Antonio, Quepos: el dueño del centro de hospedaje, de apellido Bodaan, y otros dos sujetos, de apellidos Herrera Martínez y Miranda Izquierdo.

En la acusación, la Fiscalía resalta de importancia la versión que da el guarda nocturno del hotel, quien dijo que, la madrugada en que murió Cedeño, alguien quitó la electricidad. "Al ser la 1:00 horas, aproximadamente, recibió una llamada de las huéspedes (dos femeninas) de la habitación 10, quienes le indicaron que en la habitación se habían quedado sin electricidad y que el aire acondicionado había dejado de funcionar", se lee en el documento.

Dice el testigo que mientras hacía gestiones para cambiarlas de habitación se topó al imputado Miranda Izquierdo, quien le dijo que ya había solucionado el problema, que era el breaker.

"En el momento en que se lo topa, le dice que no le hable, ya que estaba molesto porque no era la primera vez que en el hotel se apagaban las luces y jugaban ese tipo de bromas. Además, sospechaba que Luis Carlos (imputado) estaba participando del juego de Teodoro (el otro imputado) con la intención de distraerlo a él para que el otro se robara las cervezas, ya que se sabía que estos habían estado de fiesta en la vivienda de Harry (otro imputado)".

El testigo narró que se topó a uno de los imputados un poco más tarde, cuando se apagaron las luces de la piscina, pero que prefirió no decirle nada porque, dijo a la Policía, siempre andaba con cuchillos. Posteriormente, le escribió al dueño del hotel y también imputado en el caso.

"Es lo último con este Teo, Harry yo por mí llamo a la Policía, anda dando vueltas todavía. Anda drogado, venga usted arriba a ver si hace caso porque como anda de loco es un problema. El que está en la habitación 7 se pone en lo mismo de Teo, a mí no me la hace", decía.

Agrega la acusación de la Fiscalía: "De lo antes descrito, se concluye que al menos para las 2:30 horas del 20 de julio de 2020, según la información revelada por el testigo, Herrera Martínez y Miranda Izquierdo, luego de haber estado compartiendo en la casa del acusado Harry Bodaan, regresaron al hotel y siguieron consumiendo bebidas alcohólicas y, posteriormente, lograron distraer al guarda de seguridad, alejándolo de su puesto de trabajo, con el claro propósito de poder todos hacer ingreso a la habitación de la ofendida".

La acusación añade una narración de la gerente del hotel cuando fue descubierto el cuerpo de María Luisa Cedeño en su habitación, a eso del mediodía del 20 de julio de 2020.

"Don Harry pidió que todos los del hotel se reunieran en la recepción. Instantes después, llegó la Cruz Roja y declaró fallecida a la femenina, cuando todos los funcionarios nos reunimos, a excepción de Teo (imputado), ya que nadie lo fue a llamar. Don Harry le preguntó a Luis Carlos (imputado) que si él sabía que ella (refiriéndose a la ofendida) estaba muerta, que si él había hablado con esa mujer, Luis Carlos le contesta solamente que no, a pesar de que nunca mostró cara de impacto por la noticia. Referente a Teo (imputado), don Harry dijo que iba a esperar que llegara el OIJ para que fueran a la habitación de Teo, agregó que nadie fue a buscar a Teo a la habitación, ya que cuando estaba drogado se volvía muy agresivo".

Defensas

El abogado del dueño del hotel aseguró que analizarán la acusación presentada por el Ministerio Público.

“La defensa de don Harry Bodaan recibe la acusación de la Fiscalía, por el caso de la doctora María Luisa Cedeño, con interés y deseo de investigar y estudiarlo lo suficiente para poder tener una reacción lo más detallada posible. De la lectura rápida que he hecho esta mañana, no me sorprende, puesto que no hay un cambio profundo en la tesis que ha sostenido la Fiscalía de que los tres personajes participaron en el homicidio y la violación de la doctora. Sin embargo, en la acusación final, existe una descripción de la dinámica del caso que no se corresponde con la prueba ni con la lógica; pero reservaremos nuestras posiciones para el momento de la audiencia preliminar”, explicó el defensor José Miguel Villalobos.

Por su parte, el abogado del imputado Miranda Izquierdo es claro en que hay falencias en la investigación.

“Evidentemente, va a ser fundamental para que entienda la Fiscalía y las autoridades jurisdiccionales, los jueces, en este caso las juezas, que entiendan el evidente error en que se ha caído por parte del departamento de Odontología Forense de Costa Rica, que incluso, como les digo, es uno de los casos más importantes desde el punto de vista forense y relacionado con mordidas y delitos sexuales, y un homicidio criminis causa”, dijo el abogado Simón Angulo.

La familia de la víctima informó que se constituirá en querellante y presentará una acción civil resarcitoria.