Guanacaste: Vecinos de Filadelfia son las víctimas de mortal accidente tras choque y explosión de motos

Las víctimas del mortal accidente ocurrido la noche de este domingo en el cruce de Chalacos, en Sardinal de Carrillo, fueron identificadas por las autoridades judiciales como Oscar Chinchilla Aguilar, de 33 años, y Jeffrey Segura, de 38, ambos vecinos de Filadelfia, Guanacaste.





De acuerdo con la información disponible en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Chinchilla era padre de un niño de siete años. Por su parte, Segura era oriundo de San Roque de Liberia y padre de una niña de seis años, aunque al parecer residía desde hace algún tiempo en Filadelfia.



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hombres viajaban cada uno en una motocicleta cuando, por razones que aún se investigan, colisionaron entre sí. Ambos fallecieron en el sitio producto del impacto.



El accidente ocurrió en la localidad de Palmira. Tras la colisión las motocicletas se incendiaron, quedando envueltas en llamas.

Jeffrey Segura y Oscar Chinchilla.

Además, una mujer resultó herida de gravedad y sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo, según el reporte del Cuerpo de Bomberos.

La atención del incidente estuvo a cargo de la Estación de Bomberos de Filadelfia, cuyos equipos fueron despachados a las 7:35 p.m.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.