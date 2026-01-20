Guacal, candela y almohada: con creencias intentan hallar a menor desaparecida en Osa

Mediante prácticas basadas en creencias populares y religiosas, familiares y rescatistas voluntarios mantienen la búsqueda del cuerpo de una menor de 16 años, desaparecida tras un accidente acuático ocurrido en Osa, Puntarenas.



Adrián Ureña, integrante del grupo de ayuda y rescate Baqueanos Zona Sur, explicó que recientemente, junto con la familia de la adolescente, realizaron un procedimiento simbólico en el sitio del accidente.

“Hemos tirado un guacal con una candela encendida, una almohada y la sábana que utilizó Aslyn la última vez que durmió, todo siempre apunta y termina en el manglar, esto lo lanzamos en el lugar donde ella y su familia tuvieron el accidente”, indicó Ureña.

﻿Video del lanzamiento del guacal por parte del papá de la menor:

Ureña detalló que la búsqueda se ha concentrado en el manglar del sector, sin resultados positivos hasta el momento.

“En el manglar ya anduvimos bastante rato, pero no encontramos aún el cuerpo de la menor. Estas acciones responden a creencias populares. Según las creencias, el guacal llega donde está la persona ahogada y la almohada hace que el mar o río devuelva a la persona ahogada, esto no es brujería ni nada malo, son creencias de las personas y a muchas personas tanto a nivel nacional como internacional les ha dado buen resultado”, afirmó Ureña.

El rescatista también indicó que el acompañamiento a la familia continúa pese al desgaste emocional. “La familia ya está muy cansada y nosotros le seguimos colaborando en la búsqueda. El objetivo de nosotros con esto es encontrarla”, manifestó.

Video del lanzamiento de la almohada por parte del papá de la menor:





La almohada y el guacal fueron lanzados al agua por Oliver Rojas, padre de la menor, en un acto de fe y esperanza por localizar a su hija.



Se dice que colocar un guacal (o huacal) con una candela encendida en las aguas señalará la ruta que tomó el cadáver



La adolescente permanece desaparecida desde el pasado martes 6 de enero. Las labores de localización se han concentrado principalmente en el sector de Los Mogos, en Piedras Blancas, donde ocurrió el accidente.

Actualmente, únicamente embarcaciones privadas continúan apoyando a los familiares, luego de que la Cruz Roja Costarricense suspendiera las labores de búsqueda desde el domingo 11 de enero.

Video del lanzamiento de la sábana de Aslyn:





El accidente fue reportado el martes 6 de enero a las 6:36 p. m., cuando una lancha en la que viajaba una familia conformada por tres mujeres y tres menores de edad sufrió un percance en el sector del río Esquinas. Desde entonces, Aslyn Rojas no ha sido localizada y este martes 20 de enero se cumplen 14 días de su desaparición.

