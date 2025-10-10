Grupo criminal cobraba ₡500 a quienes transitaban por Bribrí de Pavas

Una organización criminal cobraba una especie de peaje a quienes transitaban por Bribrí de Pavas, en San José.



Un búnker que demolió la Policía Municipal de San Jose en esta localidad funcionaba como un punto de control administrado por una organización criminal del sector, que extorsionaba a los vecinos.



Según las autoridades, les cobraban ₡500 por circular o permanecer en la zona, amenazando a quienes se negaban a pagar dicha cuota. Era un foco de inseguridad y deterioro para el vecindario.



Con la eliminación de esta estructura en Pavas, ya son 12 los búnkeres derribados durante el 2025, dentro de un total de más de 115 intervenciones efectuadas por la policía municipal en distintos puntos de San José.



La Policía Municipal capitalina le solicita a los ciudadanos denunciar cualquier punto de venta o consumo de drogas a través de la línea gratuita 1717.

