Gritos y llantos: Video muestra desesperación de pasajeros de tren tras choque en Tibás

La mañana de este viernes, un video captó los momentos de angustia vividos por los pasajeros del tren que fue chocado por un tráiler en Tibás, San José, dejando varias personas heridas y provocando una fuga de combustible.



El accidente ocurrió a las 9:18 a. m. frente a Walmart, cuando el vehículo de carga pesada impactó los vagones que transportaban a decenas de usuarios.



Según informó la Cruz Roja Costarricense, en el lugar se valoró a 12 personas, de las cuales 11 se encontraban en condición estable y una en condición urgente.



Al momento de la colisión, al menos 100 personas viajaban en las unidades, muchas de las cuales aparecen en el video adjunto entre gritos y llantos mientras solicitaban ayuda y trataban de evacuar el tren de forma segura.



El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) informó que los servicios de la ruta San José- Heredia- Alajuela estarán pendientes para la tarde y noche.

"La colisión de vehículo pesado contra el tren generó severos daños a la unidad de tren. El equipo técnico e interinstitucional se encuentra trabajando en el sitio para habilitar el paso de trenes.

"Les pedimos a nuestros pasajeros en esas rutas estar pendiente del estado del servicio en nuestras redes y canales oficiales", señaló Incofer.