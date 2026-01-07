Granadas y droga: lo que halló la PCD tras allanamiento en San Francisco de Dos Ríos

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó la noche de este martes un operativo en una casa ubicada en San Francisco de Dos Ríos, como parte de una investigación por narcotráfico iniciada en noviembre de 2025.

El allanamiento se ejecutó tras la detención de tres personas en Desamparados y Barrio Naciones Unidas, en San José, vinculadas a la misma causa. Durante la intervención, los agentes decomisaron al menos ocho kilos de cocaína, veinte libras de marihuana y grandes cantidades de dinero en efectivo.

Además, se confirmó la presencia de dos granadas —una de gas y otra explosiva— , lo que obligó a activar protocolos de emergencia y la participación de unidades especializadas en explosivos del Ministerio de la Presidencia.

Según Stephen Madden, director de la PCD, la vivienda funcionaba como centro de almacenamiento de drogas y dinero, parte de la logística de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. El vehículo intervenido en el operativo contaba con un compartimento oculto, lo que evidencia la capacidad de estas organizaciones para el transporte ilícito.

Las tres personas detenidas —dos hombres y una mujer— fueron puestas a la orden del Ministerio Público. La investigación continúa, pues las autoridades consideran que el caso está vinculado a grupos mayores de crimen organizados que operan en el país.