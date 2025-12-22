Gran incendio consume rancho de fiestas en Goicoechea

Un incendio consumió la totalidad de un rancho de fiestas la madrugada de este lunes en Mata de Plátano de Goicoechea.

El incidente tuvo lugar en la Quinta La Yoyita, un popular centro de eventos de 1.500 metros cuadrados (m2) de extensión, rodeado de zonas de verdes (vea video adjunto de Telenoticias).

La emergencia fue reportada a las 4:24 a. m. y cerca de las 6:00 a. m. fue controlada por el Cuerpo de Bomberos.

Unidades de las estaciones Metropolitana Norte, Tibás, Coronado y Santo Domingo fueron desplazadas al sitio como parte de la atención. Dadas las condiciones del lugar, también fue necesario el envío de un camión cisterna.