Graban momento en que carro obstaculiza labor de patrulla en Tárcoles

Un video difundido este martes muestra un operativo policial en plena carretera Costanera Sur, en el sector de Tárcoles, Puntarenas, donde oficiales de la Fuerza Pública efectuaron disparos contra un vehículo durante una persecución.

La grabación fue realizada desde un automóvil que circulaba detrás de la patrulla. En las imágenes se observa a la unidad policial desplazándose con luces y sirenas activadas en dirección hacia la Ruta 27, mientras perseguía a un vehículo de color azul que, presuntamente, intentaba evadir a las autoridades al invadir el carril contrario.

Segundos después se escucha una detonación que aparentemente proviene del armamento utilizado por los oficiales. Posteriormente, tanto la patrulla como el automóvil realizan maniobras peligrosas sobre la vía, incluyendo desplazamientos en zigzag. Metros antes de llegar al puente sobre el río Tárcoles se registra un segundo disparo.

Las imágenes también revelan que ambos vehículos invaden el carril contrario mientras atraviesan el puente, lo que habría puesto en riesgo a otros conductores que transitaban por la zona.

De acuerdo con datos preliminares, uno de los automóviles se habría colocado deliberadamente frente a la patrulla para obstaculizar la continuidad de la persecución a otro vehículo.

Consultado el Ministerio de Seguridad Pública, desde su departamento de prensa se indicó que actualmente se desarrolla un operativo en el sector para ubicar a dos vehículos que circulaban a alta velocidad sobre la Ruta Nacional 24. A las 3:30 p. m. de este martes confirmaron que la búsqueda aún estaba en desarrollo.