"Gordo Julio" y su banda narco de Cartago irán seis meses a prisión preventiva

El Ministerio Público confirmó este viernes que alias “Gordo Julio”, junto a otros cuatro integrantes de su grupo criminal, deberá descontar seis meses de prisión preventiva como medida cautelar por el caso que lo vincula con narcotráfico en Cartago.



La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada logró que a los sospechosos identificados como Gómez Pérez, conocido como “Gordo Julio”, Solano Mora, Godínez Zúñiga, Rojas Solano y Canales Alaniz se les impusiera dicha medida mientras avanza el proceso judicial.



Por otra parte, el Juzgado Penal de Cartago dictó medidas cautelares menos restrictivas contra otros supuestos integrantes de la agrupación, de apellidos Pérez Brenes y Méndez Chaves. A estos se les ordenó firmar cada 15 días, mantener domicilio fijo y no ingresar al Proyecto Manuel de Jesús Jiménez.

En el caso de otro sospechoso, de apellidos Valverde Brenes, no se dispuso ninguna medida cautelar.



Las detenciones se realizaron el miércoles anterior, tras un operativo dirigido por el Ministerio Público, en el cual también se decomisaron evidencias relevantes para la investigación. Las diligencias se ejecutaron de manera conjunta con el Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Control de Drogas (PCD).



Según la investigación, el grupo presuntamente se dedicaba al narcomenudeo en Cartago, utilizando diversas propiedades como puntos de operación para la distribución de estupefacientes.



El fiscal general Carlo Díaz indicó que esta organización figura entre las principales distribuidoras de droga en la zona, situación que, de acuerdo con las autoridades, ha provocado conflictos con otras estructuras criminales y un aumento en los niveles de violencia en la provincia.

