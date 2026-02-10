“Gordo Daniel” es capturado durante operativo en Puntarenas

El supuesto líder narco conocido con el alias “Gordo Daniel” fue capturado, este martes, durante un operativo conjunto realizado en la provincia de Puntarenas por autoridades judiciales.



De acuerdo con el fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, hasta el momento han detenido a cuatro personas.

“Este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Puntarenas están realizando una importante operación, se está desarticulando una banda cuyo líder es conocido como 'Gordo Daniel', una persona vinculada con temas de narcotráfico y es uno de los generadores de violencia más grandes en la zona”, señaló Boraschi.

El funcionario indicó, además, que se realizaron dos allanamientos con cuatro personas ya detenidas que hora serán trasladadas y puestas a la orden del juez de Puntarenas.



El operativo se ejecutó en horas de la tarde en el sector de Fray Casiano, en Chacarita de Puntarenas.



“Gordo Daniel”, identificado con el apellido Parra, al parecer, es el líder de una organización criminal asentada en el barrio Fray Casiano. A este sujeto se le vincula con presuntos delitos como almacenamiento y accionamiento de armas de fuego, homicidio, tentativas de homicidio y narcotráfico.

