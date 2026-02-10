“Gordillo” se une a lista de extraditables costarricenses requeridos por EE. UU.

Un costarricense fue detenido este martes, en Limón, tras ser requerido por autoridades judiciales de Estados Unidos, sumándose así a la lista de nacionales solicitados en extradición por ese país.



Durante esta mañana, agentes costarricenses aprehendieron a Jacob Andrés Soto Rivera, de 39 años, por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.

La detención responde a una solicitud de las autoridades de justicia de Estados Unidos.

"Soto Rivera es un objetivo común del Ministerio Público y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Estados Unidos indicó que es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas", señaló el Ministerio Público.

En Costa Rica, contra este hombre se tramita la causa 23-8666-042-PE en la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, relacionada con un presunto robo de combustible, proceso por el cual cumple medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.



Ahora, tras su captura, las autoridades estadounidenses deberán formalizar la solicitud de extradición ante el Estado costarricense.



Jacob Andrés Soto Rivera, conocido con el alias de “Gordillo”, figura en investigaciones judiciales como presunto líder de una organización criminal con base en Limón, la cual, según los expedientes, tendría vínculos con la estructura de Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, otro costarricense requerido en extradición por Estados Unidos.

