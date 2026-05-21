Golpeado hasta la muerte: familia pide justicia por asesinato de cuidacarros en San José

Un reconocido cuidacarros en San José fue víctima de una brutal agresión que le costó la vida, luego de ser golpeado con un tubo metálico mientras realizaba su labor en las inmediaciones del Ministerio de Salud.

La víctima fue identificada como Álvaro Miguel Montero Amador, de 66 años, quien falleció tras el ataque ocurrido el 20 de abril. Don Álvaro era conocido en la zona por cuidar vehículos cerca del Ministerio y del Hospital San Juan de Dios.

Sus familiares conversaron con Telenoticias y pidieron justicia por lo ocurrido.

“En mis recuerdos desde pequeña, recordarlo con mucho cariño. Sea por la situación que sea, no merecía morir de esta manera ni en manos de personas tan inhumanas. No logro entender cómo alguien es capaz de hacer tantísimo daño a una persona que estaba en total desventaja”, contó una familiar.

El crimen quedó registrado en cámaras de vigilancia, donde se observa a dos sujetos llegar en motocicleta y uno de ellos golpear a la víctima con un tubo metálico. Inicialmente, la familia fue informada de que don Álvaro había sufrido un accidente de tránsito, pero posteriormente se enteraron de la verdad cuando el OIJ publicó un video para ubicar a los sospechosos.

"Lo que más nos interesa y le pedimos mucho a Dios es que se haga justicia, principalmente para que no le pase a otra persona, ni adultos mayores como él, ningún menor de edad, ninguna mujer indefensa, que de verdad logren parar lo que hicieron, un crimen atroz, una muerte que no merece ningún ser humano”, agregó una allegada.

La Sección de Homicidios del OIJ solicita colaboración ciudadana para identificar a los responsables, quienes habrían salido de Los Guido de Desamparados a las 11:25 p. m. del 20 de abril y regresado a esa comunidad a las 12:10 a. m. tras cometer el crimen.

La familia de don Álvaro también pide ayuda para poder sepultarlo, ya que aún no han podido retirar su cuerpo de Medicina Legal.