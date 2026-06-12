Golpe en la cabeza tiene "muy delicada" a niña de Talamanca, reporta hospital

Un severo golpe en la cabeza tiene crítica a la menor de ocho años atropellada la tarde del jueves en Paraíso de Talamanca.

Producto de su condición, la paciente recibe atención altamente especializada desde la madrugada de este viernes en el Hospital Nacional de Niños (HNN), a la cual fue trasladada por un equipo del servicio de ambulancias aéreas SAAT (vea video adjunto).

"Se encuentra en condición muy crítica, muy delicada, esperando su respuesta ante todos los cuidados que tiene por parte de los especialistas. "Los niños que sufren este tipo de accidentes severos, normalmente tienen golpes múltiples. Sin embargo, en este caso, lo que la tiene en condición delicada es más que todo su neurotrauma, el golpe fuerte que recibió en su cabecita", explicó la directora general interina del centro médico, Marcela Hernández.

Específicamente, la menor recibe neuroprotección en una unidad de cuidados intensivos.

La idea es darle seguimiento a la inflamación que presenta en la cabeza, a fin de valorar intervenciones posteriores.

En lo que va del año, el Hospital de Niños registra 30 egresos por accidentes de tránsito. En 2024, esa cifra terminó en 103 y en 2025 en 126.