Golpe al negocio clandestino: Decomisan más de 117 mil postales del Mundial en Zona Sur

Las autoridades decomisaron un total de 117.208 unidades de postales del Mundial de Fútbol, valoradas en aproximadamente ₡11 millones, durante un operativo efectuado en la Zona Sur del país.



El hallazgo fue realizado por oficiales de la Policía de Fronteras destacados en el puesto de control de Kilómetro 35, en Guaycará de Golfito, donde detectaron un cargamento de postales que presuntamente ingresó al territorio nacional de forma irregular.

"La mercadería era transportada en un vehículo procedente de la frontera con Panamá y conducido por un hombre de apellido Granados.

"Durante la inspección, los oficiales localizaron 161 cubos que contenían las postales del Mundial de Fútbol", indicaron las autoridades.

Postales decomisadas.

Según la información suministrada, al solicitarle la documentación que respaldara la compra y procedencia de la mercancía, así como el debido pago de impuestos, el conductor indicó que no portaba ningún documento que acreditara dichos requisitos.



Ante esta situación, la mercancía fue decomisada por las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

