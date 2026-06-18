Golpe al narcomenudeo en territorio indígena: OIJ captura a pareja sospechosa en Cabagra

Agentes judiciales de Buenos Aires, Puntarenas, realizaron este jueves un allanamiento en la zona indígena de Cabagra, donde detuvieron a una pareja que figura como sospechosa del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos.



De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la investigación inició a principios del mes de abril, luego de que se recibiera información confidencial que señalaba que la pareja, al parecer, se dedicaba a la venta de estupefacientes en la zona indígena.



Los sospechosos fueron identificados como un hombre de apellido Mayorga, de 24 años, y una mujer de apellido Díaz, de 26.



Durante la diligencia policial, los agentes lograron ubicar y decomisar evidencia de interés para la investigación, como marihuana, dinero en efectivo y una motocicleta que presentaba alteración en sus señas y marcas.



Los detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.