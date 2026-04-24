Golpe al narco: Caen siete hombres con arsenal y tonelada y media de cocaína

Una operación de alto perfil ejecutada la madrugada de este viernes permitió a las autoridades desarticular un presunto punto de almacenamiento de droga en la zona sur del país.

Según el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, el allanamiento se llevó a cabo a las 4 a. m. en el sector conocido como Coca Amarillo, en Pavones de Golfito.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se relaciona con una investigación iniciada hace aproximadamente un mes.

“Esto tiene que ver con una investigación que inició hace aproximadamente un mes, que hemos venido trabajando durante todos estos días, ya que, en apariencia, en dicho lugar, había un cargamento importante de cocaína que estaba siendo custodiado por una importante cantidad de personas con armas de fuego de altos poderes”, explicó Soto.

En el operativo participaron agentes del OIJ destacados en Corredores, junto con el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SER). Como resultado, se logró la detención de siete personas: seis costarricenses y un ciudadano colombiano.

“Se logra detener a siete personas que custodiaban la droga, estos son seis costarricenses y además un colombiano. Podríamos estar hablando de una cantidad aproximadamente de una tonelada a tonelada y media de cocaína, en este momento están en el proceso de conteo”, comentó Soto.

Además, en el lugar se ubicaron al menos siete armas de fuego, entre ellas rifles tipo AR-15, pistolas calibre 9 milímetros y revólveres. Pese al alto nivel de riesgo de la operación, ningún miembro del personal resultó herido.

Una de las armas decomisada.

El punto intervenido se encuentra a una distancia aproximada de entre 500 y 600 metros del mar, lo que refuerza la hipótesis de ingreso marítimo de la droga.

“En medio del operativo llegó un vehículo de carga grande para transportarla a otro lugar y ahí es donde se detiene a una persona más.