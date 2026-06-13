Golpe al narco: cae semisumergible con más de 2,6 toneladas de cocaína en el Pacífico

Un semisumergible utilizado para el transporte internacional de drogas fue interceptado este jueves en aguas cercanas a Matapalo, en el Pacífico costarricense, como resultado de una operación coordinada entre autoridades nacionales y agencias internacionales.

De acuerdo con información suministrada por la Policía de Control de Drogas (PCD), la acción se originó tras una alerta emitida por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), destacados en Ecuador, en el marco de los operativos del acuerdo Escudo de las Américas.

Según el reporte, la embarcación habría salido desde Guayaquil, Ecuador, con un cargamento de cocaína cuyo destino sería Costa Rica y México.

Durante la intervención, las autoridades localizaron el semisumergible y procedieron a la detención de tres personas que viajaban a bordo: dos ciudadanos colombianos y un ciudadano ecuatoriano, quienes quedaron a las órdenes del Ministerio Público, indicó el ministro de Seguridad, Gerald Campos.



Como resultado de la operación fueron decomisados 2.601 paquetes de cocaína, de aproximadamente un kilogramo cada uno, así como el semisumergible, el cual estaba equipado con dos motores de 150 caballos de fuerza.

Además, se incautaron teléfonos satelitales, dinero en efectivo, un arma de fuego y alimentos enlatados, entre otros artículos considerados de interés para la investigación.



Las autoridades indicaron que el cargamento decomisado tendría un valor estimado de 300 millones de dólares al llegar al mercado de los Estados Unidos.