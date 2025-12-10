Golpe al fraude registral: OIJ desarticula grupo criminal tras allanamientos en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón ejecutó, la mañana de este miércoles, seis allanamientos en las comunidades de Santa Eduviges, Limón y Pacuare, donde se detuvo a cuatro hombres presuntamente vinculados a fraudes registrales.



Las diligencias se realizaron como parte de una investigación que inició a mediados del año 2025, tras detectarse una presunta estructura criminal dedicada a cometer este tipo de delitos.

De acuerdo con información preliminar del OIJ, el grupo, aparentemente, ubicaba terrenos deshabilitados o sin edificaciones, tomaba fotografías de estos y luego los publicaba en redes sociales mediante perfiles falsos, ofreciéndolos como lotes en venta.

"Presuntamente, los sospechosos colocaban precios muy por debajo del valor real en el mercado con el fin de atraer a posibles compradores bajo la apariencia de oportunidades.

"Una vez que las víctimas mostraban interés, los investigados les aseguraban que las propiedades pertenecían a terceros que, supuestamente, firmarían ante un notario público y posteriormente remitirían las escrituras a nombre del comprador, lo cual era falso", señaló la Policía Judicial.

Los detenidos fueron identificados con los apellidos Brenes, de 60 años; Cáseres, de 34 años; Brown, de 34 años; y Campbell, de 50 años.

Durante la diligencia policial se logró el decomiso de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentación importante para la investigación, cédulas falsas y teléfonos celulares.



El OIJ indicó que existen otras causas relacionadas que continúan bajo investigación, por lo que no se descartan nuevos allanamientos para la recolección de más documentación relevante para el caso.



Todos los detenidos quedaron a la orden de la Fiscalía, instancia que determinará su situación jurídica.

