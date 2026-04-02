Golpe al crimen: Hallan armas de alto calibre y equipo con logos de OIJ escondidos dentro de carro

Oficiales de la Policía de Fronteras decomisaron un importante arsenal oculto dentro de un carro intervenido en el puesto policial ubicado en el kilómetro 35 de Guaycará de Golfito, durante la noche de este miércoles.



Según infromó Seguridad Pública, la acción se desarrolló como parte de los controles rutinarios que mantienen las autoridades en la zona.

"Gracias a la experticia de los oficiales y al apoyo de un agente canino, se logró detectar un compartimiento oculto en el automotor, donde se encontraba escondido el armamento.

"Durante la inspección, además de las armas, los oficiales ubicaron diversos artículos de aparente uso policial, entre ellos chalecos antibalas, una luz rotativa, un inhibidor de señal, placas metálicas y otra indumentaria", señaló Seguridad.

Tras el hallazgo, la Policía de Fronteras coordinó con la Policía de Control de Drogas (PCD), cuyos agentes descartaron la presencia de sustancias ilícitas en el vehículo. Posteriormente, agentes judiciales asumieron la investigación y se trasladaron al sitio.

Armas decomisadas.

En el lugar fue detenido un hombre de apellido Espinoza, quien, según las autoridades, cuenta con expediente judicial por delitos como venta de drogas, hurto, estafa, tentativa de robo agravado, tráfico de drogas, violencia intrafamiliar y uso de documento falso.

El decomiso incluyó:

- Nueve pistolas calibre 9 mm de diferentes marcas.

- 120 municiones calibre 9 mm.

- Tres carabinas AR-15.

- Ocho chalecos antibalas con logos del OIJ.

- Dos pares de placas metálicas.

- Un radio de comunicación con su cargador.

- Cuatro luces rotativas.

- Dos pares de esposas.

- 23 municiones calibre 5.56.

- Dos pares de guantes.

- Dos insignias del OIJ.

- Cuatro pasamontañas.

- Un inhibidor de señal.

- Dos fundas para pistola.

- Dos cargadores para AR-15.

- Una camisa con insignia del OIJ.

El sospechoso fue puesto a las órdenes de las autoridades judiciales, que continuarán con el proceso correspondiente.