Giran orden para detener nuevamente a sospechoso de dispararle a quinceañera en la cabeza

La Fiscalía giró una nueva orden de captura contra un hombre de apellido Pérez, sospechoso de herir de un disparo en la cabeza a una adolescente de 15 años, en Santa Bárbara de Heredia.

Esta nueva aprehensión ocurre luego de que la primera investigación descartara que el hecho fuera accidental y se reconfigurara como un posible delito de tentativa de femicidio.



El sospechoso había quedado en libertad la semana anterior, y se le habían impuesto medidas cautelares como impedimento de salida del país, firmar una vez al mes, prohibición de acercarse a la víctima a menos de un kilómetro y de perturbarla por cualquier medio.

"Como parte del desarrollo del caso, se obtuvo prueba que ahora permite presumir que se trata de un posible delito de tentativa de femicidio. En ese sentido, el Ministerio Público giró una orden de captura, con el fin de solicitar el cambio de medidas cautelares", indicó la Fiscalía.



Nuevas diligencias realizadas por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aportaron pruebas que permiten presumir que el ataque fue intencional.



La agresión contra la menor ocurrió el pasado domingo 3 de agosto en la vivienda de Pérez, donde el hombre convivía con la menor desde hacía aproximadamente un mes, en el marco de lo que se investiga como una relación impropia.

En un inicio, la hipótesis preliminar apuntaba a un disparo accidental, razón por la cual se abrió causa por los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma permitida, lesiones culposas y relaciones sexuales con persona menor de edad.



No obstante, tras la nueva línea de investigación, el lunes 4 de agosto la casa del sospechoso fue allanada. Durante el operativo se decomisaron droga, varios teléfonos celulares y un arma de fuego.

El Ministerio Público programó para este martes una nueva audiencia contra el sospechoso en la que solicitará al Juzgado Penal de la localidad el cambio de medidas cautelares, con el fin de mantener al imputado bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.



La menor continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México.