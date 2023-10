Giran orden de captura contra sospechoso de sustraer niña en Alajuelita

“Cuando iba yo caminando, como a los 30 metros, me percato que no llevo la billetera. No sé si fue que se me cayó o la dejé en la casa. Le soy sincero, no sé. Cuando yo busco, yo suelto un segundo a la niña y cuando vuelvo a ver, no veo a la niña.

"Hay unos vehículos parqueados entonces donde me puse a buscarla por si se metió en medio de los carros, pero no la veo. Entonces digo: no, ella salió corriendo para donde mi esposa. Entonces yo corrí, porque la casa de nosotros está muy cerca del supermercado, a 75 metros mucho. Cuando yo corro, llego a la casa y le digo: mi amor, ¿está Nazareth? Y me dice que no. Entonces no le digo nada, solo que se me perdió. Nada más. Entonces salí corriendo", relató a Telenoticias el papá.