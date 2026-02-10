Gimnasio de Cartago tras mortal balacera: “Esto refleja una situación que vive el país y nadie está exento”

Tras la balacera que dejó a una persona fallecida dentro de un gimnasio en Cartago, un representante del Vitafuerte Fitness Center se pronunció en redes sociales sobre el hecho ocurrido la noche de este lunes.

Mediante un comunicado, el centro deportivo expresó su pesar por lo sucedido y manifestó solidaridad con las personas afectadas.



“Hoy queremos dirigirnos a ustedes con un profundo respeto, a raíz del lamentable hecho ocurrido en nuestra sede en Cartago; lamentamos lo sucedido y queremos expresar nuestra solidaridad a todas las personas afectadas.

“Este tipo de situaciones reflejan una realidad que lamentablemente se vive hoy en nuestro país, ningún espacio, ya sea público o privado, está exento a situaciones similares. Desde el primer momento hemos brindado a las autoridades toda la información necesaria que está dentro del marco legal”, señaló el representante.

El gimnasio abrió sus puertas al público este martes a las 5 a.m., pero fue clausurado temporalmente por del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Cartago como medida preventiva mientras las autoridades judiciales realizan las investigaciones correspondientes.

Clausura del gimnasio donde ocurrió el homicidio.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque se registró pasadas las 8:00 p. m. La víctima fue identificada como un hombre de apellido Araya, de 34 años, quien fue declarado fallecido en el lugar.

"El cuerpo presentaba heridas por arma de fuego en el rostro, la espalda y la garganta", indicó la Policía Judicial.

Las cámaras de vigilancia del establecimiento captaron el momento en que el agresor ingresó corriendo al gimnasio, se dirigió directamente hacia la víctima y disparó en múltiples ocasiones. Posteriormente, cuando el hombre cayó al suelo, el atacante volvió a disparar antes de huir del sitio.



El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero del sospechoso.

