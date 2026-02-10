Gimnasio de Cartago implementa medida de seguridad tras mortal ataque contra cliente

El gimnasio Vitafuerte Fitness Center informó la implementación de una nueva medida de seguridad luego de una balacera ocurrida dentro de sus instalaciones, en la que un cliente murió, pues era el objetivo del gatillero.



El establecimiento dio a conocer el anuncio por medio de sus redes sociales, donde indicó:

“¡Aviso importante! Estamos abiertos al público y en pro de mejoras de seguridad ahora tendremos un cierre magnético en la entrada”.

Desde la mañana de este martes, el gimnasio permaneció clausurado de manera temporal por el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Cartago, como una medida preventiva mientras las autoridades judiciales realizaban las investigaciones correspondientes. No obstante, cerca del mediodía se comunicó la reapertura al público.



El centro deportivo está ubicado en Taras de Cartago. Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron la noche de este lunes, cuando decenas de personas se encontraban realizando actividad física dentro del local.



Mediante un comunicado, el gimnasio expresó su pesar por lo sucedido y manifestó solidaridad con las personas afectadas por el incidente.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque armado se registró pasadas las 8 p. m. La víctima fue identificada como Jefry Araya, vecino de Quircot, conocido con el alias de “Saya”.



Las cámaras de vigilancia del establecimiento captaron el momento en que el agresor ingresó corriendo al gimnasio, se dirigió directamente hacia la víctima y disparó en múltiples ocasiones. Posteriormente, cuando el hombre cayó al suelo, el atacante volvió a disparar antes de huir del lugar.



Según información policial, “Saya” había salido de prisión hace aproximadamente un mes y contaba con un expediente criminal por delitos como robo agravado, portación ilícita de arma permitida, homicidio y tentativa de homicidio, entre otros.



El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero del sospechoso.

