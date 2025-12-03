Gemelos de 16 años atacados a balazos en Cartago: uno murió y el otro está grave

Un ataque a balazos contra dos hermanos gemelos de 16 años en San Rafael de Oreamuno, Cartago, dejó a uno de ellos fallecido en el sitio y al otro gravemente herido.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó a las 8:25 p. m. de este martes, cuando se alertó sobre una persona fallecida en vía pública.

"Dos hombres que viajaban en una motocicleta, al parecer, pasaron por el sector y dispararon en múltiples ocasiones.

"Uno de los menores recibió un impacto de bala en la cabeza y murió en el lugar", indicó la Policía Judicial.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que, a su llegada, el adolescente ya no presentaba signos de vida debido al disparo.



El otro joven fue estabilizado en la escena y trasladado de inmediato a un centro hospitalario. Más tarde se confirmó que los ofendidos eran gemelos.



El cuerpo del menor fallecido fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Hasta el momento, se desconoce móvil del ataque y el caso se mantiene en investigación.



A la fecha, el OIJ suma 807 homicidios en el país, tres más que a la misma fecha del año anterior. Del total de las víctimas, 38 son menores de edad de entre 12 y 17 años.