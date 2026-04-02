Gatilleros de banda “Los Maruja” intentaron balear mujer por deuda “gota a gota”

Dos gatilleros de la banda “Los Maruja” intentaron agredir a una mujer por una deuda de un préstamo “gota a gota”. Sin embargo, Fuerza Pública intervino a tiempo y detuvo a los sospechosos.



La rápida acción de las autoridades permitió detener a tres miembros de la banda que, al parecer, lidera la venta de droga en Cartago.



El hecho ocurrió en barrio María Auxiliadora, una de las comunidades que está dentro del top 20 de distritos más violentos y donde Fuerza Pública enfoca sus recursos.



De acuerdo con fuerza pública el top 20 de distritos se divide en los de categoría roja que incluye: Limón, Hatillo, San Felipe, Parrita, Bataan, El Roble, Uruca, Purral, Quepos y Chacarita.



En categoría amarilla están: Pavas, Liberia, San Francisco, Barranca y Jacó. Mientras que en la categoría verde son Carrandí, Río Blanco, Guácimo, Nosara y Hospital.



Dos de los detenidos por intentar matar a la mujer son de apellido Mata y el tercero se apellida Abarca.



Sujetos relacionados con la banda Los Maruja que además de disputar territorio narco en Cartago, se dedican a los préstamos informales.



En Fuerza Pública reportan un aumento en los incidentes relacionados con cobros de préstamos “gota a gota”.



A los detenidos los remitieron con la Fiscalia para que se soliciten las medidas cautelares en su contra.

