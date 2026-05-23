Gatilleros asesinan víctimas colaterales para no dejar testigos en escenas, advierte el OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alertó sobre un nuevo fenómeno en los homicidios cometidos por sicarios en el país: ya no solo buscan eliminar al objetivo, sino también a cualquier persona que pueda ser testigo de los hechos.

Tras las recientes balaceras en las que han fallecido víctimas colaterales, las autoridades explican que los gatilleros ahora se aseguran de asesinar a quienes acompañan al objetivo principal.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el centro de San José, donde un hombre que había recibido amenazas de muerte de la banda Los Lara fue asesinado junto a una mujer que lo acompañaba, considerada víctima colateral.

El OIJ investiga si este patrón responde a la intención de no dejar testigos o a la inexperiencia de los sicarios en el país.

Hasta la fecha, la institución contabiliza 298 homicidios, de los cuales 13 corresponden a víctimas colaterales.

Las autoridades mantienen operativos para dar con los responsables de los crímenes recientes. Cualquier información puede ser reportada a la línea confidencial 800-8000-645.