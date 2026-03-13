Gatilleros asesinan por error a un adulto mayor por deuda "gota a gota" en Cartago

Un adulto mayor de 74 años, identificado con el apellido Castillo, falleció en la comunidad de Linda Vista de La Unión, Cartago, tras ser alcanzado por una bala durante un ataque armado contra su vivienda.

De acuerdo con la Policía Judicial (OIJ), los responsables serían presuntos cobradores de préstamos informales conocidos como “gota a gota”, quienes dispararon contra la casa como forma de amenaza por una deuda pendiente de un familiar de la víctima. Sin embargo, uno de los proyectiles impactó al adulto mayor, provocándole la muerte.

Las autoridades explicaron que este tipo de balaceras son utilizadas por grupos criminales para amedrentar a los deudores y obligarlos a pagar bajo condiciones de violencia e intereses excesivos. Además, señalaron que los préstamos informales suelen ser un mecanismo para legitimar capitales provenientes del narcotráfico.

El caso ha generado gran consternación en la comunidad y se encuentra bajo investigación. El OIJ mantiene la búsqueda de los responsables e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información a través de la línea confidencial 800-8000-645.